Viele junge Pächter - Wegen Cannabis häufen sich Interventionen in Berner Schrebergärten

Schrebergärten erfreuen sich besonders auch bei jungen Menschen an grosser Beliebtheit.

Das Schrebergartenareal «Kleine Allmende» an der Grenze zu Ostermundigen soll sogar vergrössert werden.

Schrebergärten um die Stadt Bern erfreuen sich an grosser Beliebtheit, besonders nach Corona.

Das Interesse an Urban Gardening ist exponentiell gestiegen: Vor Corona waren circa 100 Menschen auf der Warteliste für eine Parzelle in einem Schrebergarten in oder um der Stadt Bern. Momentan haben sich jedoch fast 500 Anfragen auf der Liste angehäuft, wie Hans Jörg Grädel, Bereichsleiter Friedhöfe und Stadtgärten bei der Stadt Bern, gegenüber der Berner Zeitung sagt.