Zürich – Wegen Chaoten – VBZ schränkt ÖV nach Fussballspielen ein

Kurz vor Spielende am Match vom 13. Februar wird der Betrieb der Linien 2, 3 und 31 rund um das Stadion Letzigrund für rund eine Stunde unterbrochen, so lange, bis sich die Lage nach Spielende normalisiert hat, das teilten die VBZ am Freitag mit. Wie es in einer Mitteilung heisst, bedauert man, zu dieser einschneidenden Sicherheitsmassnahme greifen zu müssen. Die Sicherheit aller Fahrgäste, Matchbesucherinnen und -besucher und Mitarbeitenden stehe aber im Zentrum dieser Massnahme.

Gefährliche Situationen

Im Anschluss an das Stadtzürcher Fussball-Derby zwischen dem Grasshopper Club Zürich und dem FC Zürich vergangene Woche sei es insbesondere an der Haltestelle Letzigrund zu diversen gefährlichen Situationen für die Fahrgäste und die Mitarbeitenden der VBZ gekommen. So haben Personen versucht, auf ein Tram zu klettern und kamen dabei den Hochspannungsleitungen gefährlich nahe. Das stark wachsende Besucheraufkommen an den Spielen mache die Lage zusätzlich unübersichtlich, so die VBZ. Dadurch sei ein sicherer Betrieb phasenweise nicht mehr möglich gewesen.