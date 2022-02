Auch Novartis betroffen – Wegen Chip-Krise können Schweizer Firmen kaum noch PCs ersetzen

Informatikabteilungen von Firmen im ganzen Land haben Mühe, an die gewünschte Anzahl Geräte zu kommen, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Auch Milliardenunternehmen wie der Pharmamulti Novartis klagen über die Lieferengpässe. Neue Bestellungen könnten bis zu sechs Monate dauern.

Es fehlen sogar Schrauben

Weil kaum Ersatzgeräte an Lager sind, ersetzen die Firmen in der Schweiz nun nur noch, was wirklich kaputt ist. Angestellte müssen deshalb vorerst auf ihren alten Geräten weiterarbeiten.

Laut einem Analysten fehlt den Herstellern eine ganze Reihe von Komponenten. Das grösste Problem sind demnach USB-C-Chips, es mangelt aber auch an Halbleitern, Prozessoren und sogar an Computerkabeln und Schrauben.

Gerätemangel noch bis weit ins Jahr hinein

Die Firma verneint aber, dass sie Privatkunden gegenüber Firmen bevorzugt, um damit Shitstorms von verärgerten Kunden zu vermeiden. Vorrecht hätten nur gewisse Marktsegmente zu Beginn der Pandemie gehabt wie Bildung, Regierung und der Gesundheitsbereich. Heute biete HP an, was gerade verfügbar sei. Der Mangel an PCs und weiteren Geräten werde aber noch bis weit in dieses Jahr anhalten.