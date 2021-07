Clubhouse-Handydaten veröffentlicht - Wegen Clubhouse-Leak landen 3,8 Milliarden Telefonnummern im Darknet

Zu Beginn des Jahres 2021 war es die wohl am meisten gehypte App im App Store: Die Social Media-Plattform Clubhouse ermöglichte das Kommunizieren in virtuellen Räumen, in denen man mitdiskutieren oder auch einfach nur zuhören kann. Die App funktioniert wie eine Mischung aus Youtube-Talkshow und Twitter-Thread zum Reinhören. Das Spezielle daran: Zwar konnte jeder und jede die App downloaden. Um sie dann aber auch wirklich zu nutzen, brauchte es eine Einladung eines anderen Nutzers von Clubhouse.

Der Hype um Clubhouse flachte nach einigen Wochen stark ab. Dafür wurden immer mehr Stimmen laut, die der amerikanischen App ein miserables Zeugnis in Sachen Datenschutz ausstellten. Clubhouse sei «datenhungrig» und verschicke die erhobenen Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer unter anderem auch an Datenanalyse-Firmen in den USA. «Der Anbieter schneidet alle Äusserungen mit und überträgt in vielen Fällen Adressbucheinträge vom Handy der Nutzer auf Firmenserver, wo sie für Marketing- und Werbezwecke verwendet werden können», kritisierte die deutsche Stiftung Warentest.