Zürich: Wegen CO2-Ausstoss – Züri-Fäscht ohne Feuerwerk und Flugshows?

Feuerwerke und Flugshows sollen am Züri-Fäscht verboten werden – so wollen es die Rot-Grünen Parteien. Der CO2-Ausstoss des Festes wird jedoch mehrheitlich anders generiert.

Nächstes Jahr ist es wieder so weit: Das Züri-Fäscht findet wieder statt. Rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Zwei Attraktionen sollen jedoch nicht stattfinden: Die Grünen, SP und AL wollen das traditionelle Feuerwerk und die Flugshows aus Umweltschutzgründen verbieten. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, hätten die Parteien entsprechende Streichungsanträge in der Kommission des Stadtparlaments eingereicht, die über die städtischen Beiträge an das Fest berate.

Eigentlich hätte das Geschäft am Mittwoch im Gemeinderat diskutiert werden sollen. Es wäre ein knappes Resultat geworden, da die drei linken Parteien nur über eine Mehrheit von einer Stimme verfügen. Da die Streichungsanträge aber juristisch infrage gestellt werden, dürfte der Entscheid erst im Herbst fallen. Bereits ist aber klar, dass die bürgerlichen Parteien die Forderungen der Linken vehement ablehnen.

Feuerwerk und Flugshow machen bloss 0,4 Prozent aus

Laut der Umweltstiftung Myclimate fallen das Feuerwerk und die Flugshow in der CO2-Bilanz des Züri-Fäschts jedoch kaum ins Gewicht. Diese soll 2019 insgesamt 12’500 Tonnen CO2 betragen haben, was dem jährlichen CO2-Fussabdruck von rund 1000 Schweizerinnen und Schweizern oder 6250 Flügen von Zürich nach New York und zurück in der Economy-Klasse entspricht.

Das Feuerwerk und die Flugshows machten beim Gesamtausstoss jedoch nur 0,2 Prozent aus. Mit 42 Prozent sollen die höchsten Emissionen die An- und Abreise der Besucherinnen und Besucher generiert haben. Dahinter folgt mit 40 Prozent das am Züri-Fäscht verkaufte Essen. Dort macht sich primär der hohe Fleischkonsum bemerkbar.

Züri-Fäscht-Organisatoren wehren sich gegen Vorwürfe

Durch den anteilmässig geringen Ausstoss des Feuerwerks und der Flugshow sehen sich die Bürgerlichen in ihrem Widerstand bestätigt. In einer Petition gegen das Verbot heisst es, die Linke wolle die beiden Attraktionen aus ideologischen Gründen aus dem Programm kippen. Ohne die beiden Publikumsmagneten würde dem Züri-Fäscht die wirtschaftliche Basis entzogen. Am Montag wurde im Kantonsrat zudem ein Postulat eingereicht, welches den Regierungsrat dazu auffordert, sich für die Feuerwerke und Flugshows auszusprechen. Fast 70 Parlamentarierinnen und Parlamentarier unterzeichneten den Vorstoss.

Die Stadtzürcher Grünen sprechen hingegen von einem «Signal». Laut dem Gemeinderat Balz Bürgisser muss das Züri-Fäscht baldmöglichst umwelt- und klimafreundlicher werden. Bei den Flugshows werde ausserdem «das Fliegen verherrlicht», das weltweit wesentlich zum CO2-Ausstoss beitrage. Weiter kritisiert Bürgisser beim Feuerwerk die Luft- und Seeverschmutzung sowie den Lärm.