Kanton Bern – Wegen Corona fehlt es an Blut – Reserven trotz Spendenaufruf niedrig

Der Kanton Bern erlebt seit Anfang des Jahres eine Knappheit an Blutspenden und hat infolgedessen die Bevölkerung aufgerufen, Blut zu spenden. Dem Aufruf sind mehrere Hundert Bernerinnen und Berner gefolgt. Die Interregionale Blutspende des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) freut sich über die bereitwilligen Blutspenden. Knapp 2000 Menschen haben sich an ­den verschiedenen Standorten des SRK gemeldet. Das sind rund 300 bis 400 Freiwillige mehr als sonst.

D ie seit Wochen steigenden Corona-Zahlen sind auch ein Grund, wieso weniger Menschen Blut spenden. «D ie Pandemie hat auch unsere Organisation getroffen. Da es in den letzten Wochen besonders viele Covid-Erkrankungen gab, konnten viele nicht zur Blutspende kommen », sagt Fluri gegenüber 20 Minuten. Neben der Quarantäne machen auch allgemeine Vorschriften im Zusammenhang mit Corona dem Blutspenden einen Strich durch die Rechnung. So darf man beispielsweise nicht spenden, wenn man in den letzten vier Wochen an Corona erkrankt ist oder in den letzten zwei Wochen engen Kontakt zu Personen mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion hatte.