sackgeldjobs.ch - Wegen Corona finden Jugendliche weniger Sackgeld-Jobs

«Suchst Du einen Job, um dein Sackgeld aufzubessern? Dann melde Dich an auf der Gemeindeseite deiner Wahl – viel Erfolg bei der Jobsuche!», so werden auf der Website sackgeldjobs.ch Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren eingeladen, um sich etwas dazu zu verdienen. Neben Luzerner Gemeinden wie Dagmarsellen und Grosswangen macht auch Kriens mit. Seit 2009 ist Kriens bei sackgeldjobs.ch dabei und bei den Jugendlichen «sehr beliebt», sagt Jasmin Schär von der Jugendanimation Kriens auf Anfrage. Bereits Hunderte von Jobs habe man in Kriens in den letzten Jahren schon vergeben können. Doch würden in letzter Zeit weniger kleine Arbeiten angeboten. «Das Angebot ist in letzter Zeit zurückgegangen. Wir vermuten wegen Corona», sagt Schär weiter. Auf der Website unter der entsprechenden Gemeinde können sich Haushalte und Unternehmen registrieren und kleinere Arbeiten wie Autowaschen, Rasenmähen oder Versandarbeiten erfassen.