Wut gegen Personal – Wegen Corona flippen Flugpassagiere immer häufiger und heftiger aus

Pöbelnde Passagiere sind nicht nur in der Luft ein Problem, auch Angestellte des Bodenpersonals an Schweizer Flughäfen werden teils massiv angegangen.

An Schweizer Flughäfen kommt es immer häufiger zu Fällen von physischen oder verbalen Attacken auf Vertreter und Vertreterinnen des Bodenpersonals. Renitente Passagiere gehen physisch auf die Angestellten los oder beleidigen diese. Am Flughafen Zürich kommt es jeden Tag zu mindestens einem solchen Fall, wie eine Sprecherin des Bodenabfertigungsunternehmens Swissport gegenüber dem Branchenportal Aerotelegraph erklärt. Betroffene schildern eindrücklich von Fällen der sogenannten «Terminal Rage» (Deutsch: Terminal Wut).

In einem besonders spektakulären Fall am Flughafen Zürich zertrümmerte ein Mann zunächst die Plexiglasscheibe am Check-In-Schalter, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass er aufgrund seines ungültigen PCR-Testresultats nicht fliegen könne. Anschliessend versuchte der Mann das Check-In «zu erzwingen». In einem weiteren Fall beschimpfte ein Mann eine Mitarbeiterin minutenlang, worauf ihre Chefin sie in die Pause schickte. Der renitente Passagier liess jedoch nicht von der Angestellten ab und lief ihr hinterher und beschimpfte sie weiter. Auch von Fällen, bei denen abgewiesene Passagiere mit Gewalt versuchten, sich Zugang zum Flieger zu verschaffen, berichten Betroffene. In sämtlichen Fällen musste die Polizei eingreifen.