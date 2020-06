Virus auf Schneidebrett entdeckt

Wegen Corona gibts keinen Lachs mehr für die Chinesen

Die chinesische Hauptstadt hat nach 50 Tagen ohne Corona-Fälle erneut mit dem Virus zu kämpfen: Auf einem Schneidebrett für Lachs auf einem Markt wurde das Virus sichergestellt.

Peking bereitet sich auf eine zweite Corona-Welle vor, nachdem in der Stadt neue Fälle bestätigt wurden. So bestätigten Behörden am Wochenende 41 Corona-Fälle mit Krankheitssysmptomen und 46 ohne Krankheitssymptome. Das Virus sei auf einem Schneidebrett entdeckt worden, wo importierter Lachs verarbeitet wurde.

Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge stehen die Fälle im Zusammenhang mit einem der grössten Meeresfrüchte- und Gemüsemärkte der chinesischen Hauptstadt. Peking hat den Xinfadi-Markt nun geschlossen, um eine erneute Ausbreitung zu stoppen. Auch internationale Flüge wurden in nahe gelegene Städte umgeleitet. In gewissen Wohnanlagen wurde ein Lockdown erlassen, und über 100 Personen mussten sich in Quarantäne begeben, wie die «Financial Times» schreibt. Auch Schulen wurden bereits geschlossen.