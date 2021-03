Dabei erhofft man sich, «dass mehr Passagiere auf den Vierwaldstättersee kommen», so Werner Lüönd der SGV.

Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) wurde von der Corona-Krise arg gebeutelt. Das Resultat: 2020 waren es 55 Prozent weniger Passagiere als im Vorjahr, ein Ertragseinbruch von bis zu 18 Millionen und ein Verlust von rund acht Millionen Franken. Nun wird mit dem «Vierwaldstättersee-Pass» ein neues Angebot lanciert, wie die SGV am Mittwoch mitteilt. Dabei erhofft man sich, «dass mehr Passagiere auf den Vierwaldstättersee kommen», sagt Werner Lüönd der SGV auf Anfrage. Mit Beginn der neuen Schifffahrtssaison und im Hinblick auf die Wiederinbetriebnahme des Dampfers Stadt Luzern Anfang Mai soll mit dem «Vierwaldstättersee-Pass» ein attraktives Angebot für Stammgäste, Familien und Firmen entstehen. «Wir wollen unsere treuen Kunden und Stammgäste belohnen», erläutert Lüönd.

Der neue Pass ersetzt das bisherige Generalabonnement. Das 2.-Klasse-GA für eine erwachsene Person kostete zuvor 750 Franken. Der Vierwaldstättersee-Pass (2. Klasse) kostet hingegen für Erwachsene neu nur noch 299 Franken – und ist damit fast 60 Prozent günstiger. Der Vierwaldstättersee-Pass funktioniere wie ein Jahres-Abonnement und berechtigt ab dem Ausstelldatum während einem Jahr für beliebige Schifffahrten auf dem Vierwaldstättersee. Mit dem Pass hat man freie Fahrt auf allen fahrplanmässigen Kursschiffen auf dem Vierwaldstättersee inklusive der einstündigen Rundfahrt mit dem Motorschiff Saphir im Luzerner Seebecken, heisst es in der Mitteilung. Und: Bei der Miete eines Schiffes werden den Karteninhabern zehn Prozent Rabatt offeriert.

Immer noch 40 bis 50 Prozent weniger Gäste

Der Vierwaldstättersee-Pass könne ab sofort online im Webshop der SGV, auf den Schiffen und an den SGV-Schiffstationen gekauft werden. Der Preis bewegt sich je nach Kategorie zwischen 299 und 999 Franken. Zudem lockt die SGV bei einem Kauf noch vor Ende Juni mit Gutscheinen für die Schiffsgastronomie. «Wir gehen schwer davon aus, dass die Gastronomie wieder öffnen kann», beteuert Lüönd. «Darum sind die Gutscheine auch bis Ende Jahr einlösbar.» Zurzeit gelten in der Schifffahrt dieselben Corona-Schutzmassnahmen wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln. «Grundsätzlich dürfen die Gäste essen und trinken und die Maske dafür kurz abnehmen», erklärt Lüönd. «Picknick-ähnliche» Situationen seien aber zu vermeiden.