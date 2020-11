FHNW-Studenten protestieren«Wegen Corona haben wir keine Zeit mehr zu lernen»

«Es ist ein Skandal», sagt die Studentin. «Normalerweise haben wir acht Wochen Zeit, um uns auf die Prüfungen vorzubereiten, jetzt sind es nur noch zwei.» Die junge Frau ist eine von rund 520 Bachelor-Studierenden des Life-Sciences-Studiengangs an der Fachhochschule Nordwestschweiz, die am vergangenen Montag von einer Corona-bedingten «Anpassung des Semesterplans» kalt erwischt wurden.

Unter Berufung auf das «Notrecht» der Hochschule entschied die Studienleitung, dass die Laborpraktika verschoben und die Semesterprüfungen vorgezogen werden. Anstatt vom 18. bis 21. Januar werden die Prüfungen neu in der Woche vor den Weihnachtsferien abgelegt. Nach Bekanntgabe dieser einschneidenden Änderung beriefen die Studierenden eine Krisensitzung ein. Es sei ihnen bewusst, dass der Plan «nicht so sexy» sei, soll einer der Studienleiter gesagt haben, wie aus dem Protokoll hervorgeht.

Gestaffelte Laborpraktika

Die Anpassung des Studienplans sei die einzige Möglichkeit, den Bachelor-Studienbetrieb aufrechtzuerhalten, erklärte Pascale Rippstein, die Kommunikationsverantwortliche der Hochschule für Life Science, auf Anfrage. Konkret habe man den Zeitraum der Laborpraktika ausdehnen müssen, damit diese in Schichten und kleineren Gruppen durchgeführt werden könnten. «In der aktuellen Situation müssen wir die Kontakthäufigkeit der Studierenden und Mitarbeitenden tief halten, was gerade im Umfeld der Laborpraktika schwieriger zu organisieren ist», erklärt sie.

Nachdem 20 Minuten die Hochschule mit den Vorwürfen der Studierenden konfrontiert hat, scheint aber Bewegung in die Sache zu kommen. «Wir sind mit Studienvertretern laufend im Austausch und diskutieren über konstruktive Vorschläge», teilt Rippstein mit. In einer spontan einberufenen Sitzung teilte der Studienleiter am Donnerstag der Fachschaft dann mit, dass ein neuer Vorschlag geprüft werde. Dies nachdem es anfangs hiess, am Programm werde nichts geändert.

Onlineprüfung nicht möglich

Ein weiterer Wunsch vieler Studierenden, dem die Hochschule nicht entsprochen hat, sind Onlineprüfungen. In anderen Studiengängen an der FHNW und an vielen Universitäten in der Schweiz hat sich das neue Format etabliert, nicht so im Life-Science-Studiengang. Warum nicht? «Eine für alle faire und Betrugsversuch-abgesicherte Durchführung von Prüfungen zu Hause ist nicht gewährleistet», erklärt Rippstein. Darum würden einige Prüfungen weiterhin in Präsenz, unter Aufsicht und unter Einhaltung eines strengen Schutzkonzepts im Campus durchgeführt.