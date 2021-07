Texas : Wegen Corona-Pandemie aufgeschobene Hinrichtung ausgeführt

Ein verurteilter Mörder wurde im texanischen Gefängnis von Huntsville mit einer Giftspritze exekutiert – über ein Jahr nach dem ersten Hinrichtungstermin.

Drei Hinrichtungen vor Ende Trumps Amtszeit

Ausser in Texas hat es in den USA in diesem Jahr bisher nur drei Hinrichtungen in Bundesgefängnissen gegeben. Die drei Todesurteile durch die Bundesjustiz wurden nur wenige Tage vor dem Ende der Amtszeit von Ex-Präsident Donald Trump vollstreckt. Sein Nachfolger Joe Biden ist ein Gegner der Todesstrafe.