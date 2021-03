Die Corona-Pandemie macht nicht Halt vor Schmugglern. So haben etwa Ermittler im Februar am Flughafen Zürich fünf Pakete mit Marihuana in zwei Flugzeugen aus Südafrika gefunden . Auch Mitarbeiter der Zollverwaltung haben im letzten Monat an e i nem kleinen Grenzübergang im Zürcher Unterland i nsgesamt 32 Kilo Haschisch und Marihuana im Kofferraum eines Autos gefunden. Der Fahrer hatte das Betäubungsmittel fälschlicherweise als CBD-Produkt deklariert.