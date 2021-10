Neue Zahlen – Wegen Corona sinkt die Lebenserwartung der Schweizer

Anzahl Todesfälle war noch nie so hoch

Bei den Männern gab es noch nie einen so starken Rückgang der Lebenserwartung. Bei de Frauen im Alter von 65 Jahren war sie im Jahr 1944 infolge eines besonders harten Winters noch stärker gesunken. 2020 gab es mit 76’195 eine Rekordzahl an Todesfällen. 2019 waren es 67’780. Einen so hohen Wert gab es seit Beginn der systematischen Erfassung der Todesfälle durch die Zivilstandsämter im Jahr 1876 noch nie.