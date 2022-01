Skirennfahrer Stefan Rogentin: So herzig schützt sich Familie für Sohn

Nachdem in der letzten Saison nur ein Platz in den Top 20 dabei war, fährt er in dieser Saison auf einem ganz anderen Level.

Die Plätze 17, 28, 28, 22, 28, 24 standen für Stefan Rogentin in der vergangenen Saison im Super-G-Weltcup zu Buche. Konstant fuhr Rogentin also ausserhalb der Top 20 der Welt. In dieser Saison ist plötzlich alles anders. In bislang vier gefahrenen Super-Gs klassierte sich der 26-Jährige drei Mal in den Top 15. Im letzten in Bormio landete er gar auf dem fünften Platz. Der Bündner zeigt in diesem Winter eine Leistungsexplosion und schaffte gar die Olympia-Limite.