Künstler-Gagen im Keller Wegen Corona spielen derzeit die grossen DJs auch in kleinen Clubs

Fans von House und Techno kommen wegen Covid-19 derzeit besonders auf ihre Kosten. Weil europaweit kaum Clubs geöffnet haben, spielen die ganz grossen Namen hierzulande im intimen Rahmen – so etwa im Kapitel Bollwerk.

Für manchen Club wird die Corona-Krise zur Existenzfrage. Seit dem 22. Juni müssen sie ihre Party-Pforten wieder öffnen – ihr Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung wurde massiv reduziert. Gleichzeitig müssen sie wegen Covid-19 aufwendige und nicht zuletzt auch kostspielige Massnahmen umsetzen. Dazu schwingt immer eine Unsicherheit wegen neuer und strengerer Auflagen mit. Und als wäre das nicht genug, kam die gesamte Branche wegen falscher Ansteckungszahlen des Bundes in Verruf. Aber unter all den negativen Auswirkungen bietet Covid-19 auch Chancen. Das beweist etwa der Berner Club Kapitel. Obschon im Kapitel lediglich 180 Gäste platz haben, spielen dort derzeit die ganz grossem im Techno- und House-Business.

Zum Beispiel das Booking von diesem Wochenende: Während am Freitag mit Acid Pauli ein echter Szene-Liebling im intimen Rahmen spielt, kredenzt das Kapitel am Samstag seinen Gästen einen der erfolgreichsten Produzenten elektronischer Musik: Oliver Koletzki. Im September wird Gerd Janson zu hören sein, vor zwei Wochen kam das Publikum in den Genuss von Roman Flügel. «Es ist supercool, dass wir solche grossen Namen in unseren kleinen Club holen können», sagt Co-Geschäftsführer Dino Dragic-Dubois. Dass dies möglich sei, liege auch an den tieferen Gagen, die sich wegen Corona verändert hätten.