«Die Prämien müssen auf das Niveau der Gesundheitskosten steigen»

Ja. Weil auch die Gesundheitskosten weiter stetig um rund drei Prozent pro Jahr steigen werden. Folglich müssten die Prämien auch so steigen, doch weil die Politik da eingreift, gibt es stärkere Prämien- als Kostenschwankungen.

Es ist nicht das Ziel für Krankenkassen, an den Kapitalmärkten Geld zu erwirtschaften. Ein so grosses Polster, wie manche Kassen es momentan haben, ist nicht nötig. Mit Reserven können Defizite gedeckt werden, damit Kostenschwankungen nicht zu starken Prämienschwankungen führen .

Der Bundesrat will, dass die Krankenkassen ihre Reserven abbauen. Warum?

Ist jetzt ein guter Moment, um die Reserven zu reduzieren?

Es kommt immer darauf an , wie stark und wie schnell. In der Vergangenheit haben Eingriffe der Politik in die Reserven zu Prämienschocks geführt, weil beim Abbau zunächst die Prämien subventioniert, aber die laufenden Kosten ignoriert wurden. Oder weil gleichzeitig die Börse crashte. Früher oder später müssen die Prämien auf das Niveau der stetig steigenden Kosten ansteigen .