Gebüsst von der Stadt Essen : Wegen Corona-Verstössen – Embolo muss 8400 Euro Busse zahlen

Damit wird bestätigt, was lange nie offiziell war: Der Schweizer Nati-Star hat an einer illegalen Party teilgenommen.

Gegen den Schweizer Nati-Star Breel Embolo bei Borussia Mönchengladbach hat die Stadt Essen nach einer illegalen Party wegen Verstössen gegen Corona-Bestimmungen ein Busse in Höhe von 8400 Euro verhängt. «Der Bescheid umfasst insgesamt drei Verstösse, darunter die Teilnahme an einer Veranstaltung sowie der Verstoss gegen die Maskenpflicht», berichtete Stadtsprecherin Silke Lenz am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Grund für die Höhe der Busse seien die «besonderen Einkommensverhältnisse». «Diese wurden berücksichtigt.» Der Bescheid sei inzwischen ergangen, die Einspruchsfrist sei verstrichen. «Einen Einspruch gab es nicht, daher ist der Bescheid bestandskräftig», so Lenz weiter. Über Bussgelder gegen andere Teilnehmer der Party wurde zunächst nichts bekannt.