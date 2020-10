Im Sommer waren offene Fenster noch kein Problem, doch mit dem Kälteeinbruch können tiefe Temperaturen in den Schulräumen die Schüler vom Unterricht ablenken. Franziska Peterhans , Zentralsekretärin des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, zeigt sich besorgt. Das Lüften sei angesichts der sinkenden Te mperaturen e in grosses Thema an den Schulen: «Wir haben zwar schon 2017 in einer Studie gezeigt , dass regelmässiges Lüften in den Schulzimmern sehr wichtig ist. Mit Corona muss aber noch mehr gelüftet werden, was problematisch werden kann.» Peterhans befürchtet, dass Durchzug und kalte Temperaturen Erkältungen provozieren. Die grösste Gefahr sieht Peterhans aber nicht für die Schüler innen und Schüler. «Wenn mehrere Lehrpersonen an einer Schule ausfallen, braucht es Stellvertretungen. Sonst kann der Unterricht nicht mehr garantiert werden.»

Peterhans empfiehlt, den Schulunterricht dort, wo es möglich ist, in grossen Räumen abzuhalten. Bei grossen Schulräumen mit kleinen Klassen sei die Situation weniger prekär. Doch das sei heutzutage selten, viel eher seien die Schulräume zu klein für die Anzahl Schüler.