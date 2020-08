2. Quartal 2020

Wegen Corona wurden 60 Prozent weniger Asylgesuche eingereicht

Von April bis Juni dieses Jahres sind in der Schweiz lediglich 1314 Asylgesuche eingereicht worden. Das sind fast 60 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Montag mitteilte.