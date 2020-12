In den St. Galler Wäldern befinden sich vor allem Rehe, Gämsen, Hirsche und Birkhühner. Um diese zu schützen, rät der Kanton, Wildruhezonen zu beachten, Hunde an der Leine zu führen, auf Wegen oder Loipen zu bleiben und die Zeit von Nacht und Dämmerung den Wildtieren zu überlassen. In den letzten Jahren habe man beobachten können, dass immer mehr Leute nachtwandern gingen.