Einreisekontrollen - Wegen Covid-Zertifikat droht im Sommer Mega-Stau

«Grundsätzlich würde ich jedem raten, in der Schweiz Ferien zu machen – dann kann man sich den Covid-Stau sparen», sagt Verkehrspolitiker Walter Wobmann.

Das Covid-Zertifikat ist das Ticket für Ferien im Ausland. Gleichzeitig droht deswegen die Fahrt aber ins Stocken zu geraten. Die aktuelle Corona-Lage könne zu zusätzlichen Behinderungen an den Grenzübergängen führen, schreibt das Bundesamt für Strassen (Astra) in seiner Verkehrsprognose für den Sommer 2021. Staus und Verkehrsbehinderungen sind wegen des Ferienreiseverkehrs zwischen Ende Juni und Mitte September bereits jedes Jahr vorprogrammiert.

«Es ist möglich, dass es vor Grenzübergängen zu grossen Staus kommt, weil Kontrollen von Covid-Zertifikaten bei Reisenden die Durchreise verzögern», sagt Thomas Rohrbach, Mediensprecher des Astra zu 20 Minuten. Wie in der Hochsaison kontrolliert werde, sei noch unklar. Die ausländischen Grenzbehörden könnten ihr Vorgehen je nach Entwicklung der epidemiologischen Lage kurzfristig anpassen.

Rohrbach rechnet damit, dass an einigen Grenzübergängen nur Stichproben gemacht werden, während an anderen strengere Kontrollen herrschen. «Sollte intensiv kontrolliert werden, gibt es intensiven Rückstau.» Insbesondere an den stark belasteten Autobahngrenzübergängen Bardonnex GE, Chiasso TI, Au SG, St. Margrethen SG, Koblenz AG und Thayngen SH sind laut Rohrbach lange Staus möglich.