Gotthard: Bau der zweiten Röhre gestoppt

Erschütterungen durch Sprengarbeiten

Zustände der Schweizer Tunnels

Laut Angaben des Bundesamts für Strassen (Astra) verzeichnet das Strassennetz im Allgemeinen einen guten Zustand. Jedoch zeigen gerade die Tunnel Schwächen. Mit einem Durchschnittswert von 2,17 sind die 250 Tunnel im nationalen Strassennetz deutlich stärker abgenutzt, als die Zielvorgabe von 1,9 es vorsieht. Insgesamt erhalten alle Tunnel im Durchschnitt nur die Bewertung «akzeptabel». Aktuell befinden sich sogar sechs Tunnel in der Kategorie 4, was bedeutet, dass ihr Zustand als «schlecht» bewertet wird. Das Astra gibt an, dass drei dieser Tunnel, nämlich der Tunnel Belchen in Solothurn, der Schwarzwald-Tunnel in Basel-Stadt und der Flonzaley-Tunnel im Kanton Waadt, derzeit saniert werden oder Teil eines laufenden Instandhaltungsprojekts sind.



Drei weitere Tunnel entlang der N29 am Julier wurden erst 2020 in das Bundesstrassennetz aufgenommen. Hierbei handelt es sich um die Tunnel Solis, Passmal und Crap Ses, die sich in einem schlechten Zustand befinden und mittelfristig saniert werden müssen. Das Astra betont, dass sie bis dahin intensiv überwacht werden. Zusätzlich zeigen 18 weitere Tunnel mittelschwere Schäden und werden verstärkt überwacht.