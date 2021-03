1 / 6 In der Schweiz gilt Homeoffice-Pflicht. Gemässe einer Umfrage von Comparis arbeiten rund 51 Prozent aller Erwerbstätigen mehr als einen halben Tag pro Woche zuhause. 20min/Marco Zangger Ein Grossteil der Bevölkerung unterstützt diese Massnahme – das zeigt eine repräsentative Befragung von 20 Minuten und Tamedia. 20min/Taddeo Cerletti Einige Kantone wehren sich allerdings gegen diese Vorschrift. Sie fordern eine Empfehlung und keine Pflicht. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Seit zwei Monaten gilt in der Schweiz Homeoffice-Pflicht.

Doch auch mehrere Kantone setzten sich jetzt für ein Ende dieser Pflicht ein.

Vier Leserinnnen und Leser erzählen deshalb von ihren Erfahrungen im Homeoffice.

Kurzer Arbeitsweg, kein Dresscode und keine nervigen Mitarbeitenden - viele Arbeitnehmende schätzen die Vorteile des Homeoffice (siehe Box). Die Massnahme wird von der Bevölkerung zudem weitgehend unterstützt. So zeigte eine repräsentative Befragung von 20 Minuten und Tamedia, dass nur 25 Prozent aller Befragten sich eine Aufhebung der Homeoffice-Pflicht ab nächster Woche wünschen.

Dennoch machen zahlreiche Kantone Druck auf Gesundheitsminister Alain Berset und seine Kollegen, am Freitag die Homeoffice-Pflicht aufzuheben. Sie begründen dies unter anderem mit der Vereinsamung der Mitarbeitenden im Homeoffice. Vier Leserinnen und Leser berichten, wie sie das Homeoffice meistern.

Daniela (34), IT-Entwicklerin

«Ich geniesse die Arbeit von zu Hause aus, denn hier kann ich mich besser konzentrieren und habe mehr Flexibilität. So kann ich am Morgen zum Beispiel noch in die Physio, da ich mir fast 90 Minuten Arbeitsweg spare. Oder ich arbeite länger, was mich zu mehr beruflichen Erfolg führt. Hier habe ich viel Ruhe und werde von niemandem abgelenkt. Was ich aber vermisse, ist der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Denn Teambuilding, etwa mit einem gemeinsamen Mittagessen, ist wichtig. Wenn die Homeoffice-Pflicht nicht mehr gilt, werde ich wohl einen Mix aus Büro und Homeoffice machen.»

Julia (22), Studentin

«Das Homeoffice macht mir viel Mühe. Ich bin jetzt immer in meinem Zimmer, da ich noch bei meinen Eltern lebe. Ich esse, schlafe und arbeite in meine Zimmer, es gibt keine Abgrenzung mehr zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Das ist mega-ermüdend. Zudem macht mir auch die fehlende soziale Interaktion zu schaffen. Deswegen habe ich mir auch psychologische Hilfe geholt, um Tipps zu bekommen, wie ich das besser meistere.

Am Anfang sah ich noch die Vorteile, denn ich spare mir so viel Arbeitsweg. Mittlerweile bin ich aber oft müde und esse viel w eniger als sonst. Einfach, weil ich den ganzen Tag nur vor dem Bildschirm bin. Wenn ich wüsste, wann alles bald wieder normal sein wird, dann würde ich die Tage bis dahin zählen. Die Ungewissheit macht alles aber noch schlimmer.»

Simon (36), IT-Branche

«Ich fände es toll, wenn es in Zukunft generell keine Büro-Pflicht mehr gäbe. Zuhause bin ich nicht weniger produktiv als im Büro, habe aber viele Vorteile. Psychisch belastet es mich kein bisschen. Ich schätze, dass man den Anfahrtsweg sich spart und ein bisschen länger im Bett bleiben kann. Allerdings merke ich, dass ich am Abend weniger gut abschalten kann und eher länger arbeite. Trotzdem, ich geniesse es so. Das Mittagsschläfchen werde ich definitiv vermissen, wenn ich wieder ins Büro gehe.»

Marco (21)

«Ich muss gestehen, ich hasse es, im Homeoffice zu sein. Denn mir fehlt der Bezug zur Aussenwelt und allgemein der Kontakt mit Leuten. Sei es bei der Arbeit oder wenn ich an externe Sitzungen gehen musste. Ich bin froh, wenn die Homeoffice-Regel wieder aufgehoben wird und man endlich wieder normal zur Arbeit gehen kann. Zudem finde ich es sehr schwierig, von zu Hause aus zu arbeiten. Bei mir ist ständig jemand aus der Familie um mich herum. Das lenkt mich enorm ab. Lieber bin ich an meinem Arbeitsort, wo ich in Ruhe und konzentriert meiner Arbeit nachkommen kann.»