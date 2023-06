Hollywood: Barbie-Film mit Margot Robbie verursachte Pink-Knappheit

Seit über 14 Jahren ist der Film in der Planung, am 20. Juli 2023 wird «Barbie» dann endlich über die Schweizer Kinoleinwände flimmern. Die romantische Komödie wartet mit einer Starbesetzung auf: So wird Barbie höchstpersönlich von Margot Robbie verkörpert, während Ryan Gosling in die Rolle von Ken schlüpft. Wie der Produktionsdesigner des Films nun verraten hat, wurde am Set so viel Pink verwendet, dass es zu einer weltweiten Knappheit der Farbe gekommen sein soll.