Die anhaltende Corona-Krise trifft auch Studierende hart. Experten fürchten eine Welle von Studienabbrüchen. Lukas * (22) geriet in eine finanzielle Notlage. Im Interview erzählt er, weshalb, und was ihm geholfen hat.

20 Minuten: Warum hat dich Corona in eine finanzielle Notlage gebracht?

Lukas: Die Corona-Krise hat meine ganze Familie in einen finanziellen Engpass geführt. Meinem Vater wurde der Lohn gekürzt. Wir haben Betreibungsandrohungen erhalten und konnten die Rechnungen nicht mehr bezahlen. Normalerweise habe ich mein Studium durch Nebenjobs in der Gastronomie finanziert, aber diese sind wegen Corona weggefallen. Mit meinen Nebenjobs habe ich im Jahr 4000 - 5000 Franken verdient.

Was hat diese Situation für dein Studium bedeutet?

Ich wusste, jetzt muss ich schauen, wie ich meine Rechnungen bezahlen kann. Am Anfang der Pandemie habe ich mit dem Gedanken gespielt, mein Studium abzubrechen und einen Job zu suchen. Ich wollte meine Familie in der schwierigen Situation unterstützen. Durch mein Studium war ich für sie eine Zusatzbelastung.

Meinen Eltern war sehr wichtig, dass ich meine Studiengebühren von 1500.- Franken im Jahr bezahlen kann. Sie sagten immer: «Wir wollen dir eine Zukunft ermöglichen, welche wir selber nicht hatten». Meine Eltern haben mir die Gebühren bezahlt. Das hat aber dazu geführt, dass wir andere Rechnungen, wie zum Beispiel die Krankenkasse , nicht mehr zahlen konnten. Wir haben nur noch das Nötigste eingekauft. Das Auto haben wir so selten wie möglich gebraucht, damit keine Benzinkosten anfallen. Wir haben unseren Lebensstandard auf das Minimum heruntergefahren.

Was war der schlimmste Moment für dich?

Der schlimmste Moment war, als die erste Betreibungsandrohung gekommen ist. Da dachte ich: «Scheisse, was machen wir jetzt? Wie sollen wir diese Rechnung nur bezahlen?»

Es war extrem viel Druck. Ich wollte meine Eltern unterstützen. Es kamen eingeschriebene Briefe nach Hause und viele Rechnungen. Da meine Eltern schlecht Deutsch sprechen, musste ich für sie alles übernehmen und übersetzen. Ich habe sehr viel Verantwortung übernommen. Gleichzeitig musste ich schauen, dass ich in meinem Studium vorwärtskomme.

Warum ist dir das Studium so wichtig?

Die Finanzwelt fand ich immer schon sehr spannend. Ich habe gesehen, wie meine Eltern als normale Arbeiter ihr Leben lang ausgebeutet wurden. Das wollte ich nicht und das wünschen sie mir auch nicht. Ich erhoffe mir , durch mein Studium eine höhere Anstellung zu bekommen. Ich will einerseits die Arbeitswelt verändern, indem ich mich für gerechte Arbeitsbedingungen einsetze. Andererseits habe ich mir gesagt, ich will als zweite Generation von Ausländern nicht auch ausgebeutet werden. Ich will zeigen, dass Ausländer nicht nur billige Arbeitskräfte sind.