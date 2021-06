A6 Richtung Thun-Nord - Wegen den heftigen Gewittern muss jetzt die Autobahn gesperrt werden

Das heftige Gewitter vom Montagabend setzte nicht nur die Bahnhöfe Thun und Zug unter Wasser, sondern überschwemmte auch eine Baustelle auf der A6 zwischen Kiesen und Thun-Nord. Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Dienstag in einer Medienmitteilung bekanntgab, wird jetzt eine Spülung nötig, um das Schwemmmaterial, das die Entwässerung verstopft, wegzubringen.

Dafür wird in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni die Autobahn in Fahrtrichtung Thun gesperrt, und zwar von 23 Uhr bis fünf Uhr. In Fahrtrichtung Bern bleibt die A6 befahrbar. Voraussichtlich sei beim Anschluss Kiesen jedoch eine Sperrung der Einfahrt Richtung Bern nötig.