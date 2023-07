Hitze in Zürich: Die Hitze lässt Mauersegler-Küken aus den Nestern fallen

1 / 3 Junge Mauersegler haben Probleme mit der Hitze. Da sie in unter Ziegeln oder in Nistkästen liegen, bekommen sie zu heiss und fallen aus dem Nest. Mauer- und Alpensegler Reha - und Auswilderungsstation Rümlang Zurzeit werden viele junge Mauersegler gefunden. Findet man einen jungen Vogel, sollte man ihn direkt in eine Pflegestation bringen. Mauer- und Alpensegler Reha - und Auswilderungsstation Rümlang In Rümlang ziehen Susanne Gehri und das Pflegestation-Team junge Mauersegler gross, bis sie fliegen können. Die Vögel fliegen, sobald sie etwa sechs Wochen alt sind. Reto Oeschger/Tamedia/2014

Darum gehts Die Hitze macht den Mauersegler-Küken zu schaffen.

Aufgrund der Hitze springen sie aus ihren Nestern.

Mauersegler-Pflegerinnen und -Pfleger warnen vor falschem Verhalten beim Auffinden der Jungtiere.

Die Schweiz steckt im Schwitzkasten. Am Dienstag werden im ganzen Land Temperaturen von über 30 Grad erwartet. Was den Menschen teils zu schaffen macht, ist auch für einige Vögel nicht einfach – vor allem für Gebäudebrüter. Davon arg betroffen ist derzeit der Mauersegler.

An heissen Sommertagen werden oft aus den Nestern gefallene junge Mauersegler am Boden gefunden. Die Jungvögel leiden unter Hitzestress, wenn es in den Nestern unter Dachziegeln oder Nistkästen tagsüber mehr als 50 Grad Celsius wird. Die noch nicht flugfähigen Tiere versuchen dann, der Hitze auszuweichen, verlassen das Nest vorzeitig und landen unsanft am Boden.

«Im Moment bekommen wir wöchentlich Dutzende Mauersegler-Küken. Springen sie einmal aus ihren Nestern, werden sie von den Elterntieren nicht mehr gefüttert und sterben, wenn ihnen nicht geholfen wird», sagt Susanne Gehri von der Mauersegler-Pflegestation in Rümlang.

Direkt auf die Pflegestation bringen

Um die Jungtiere aufzupäppeln, bis sie flugfähig sind, gilt es aber, fachkundige Hilfe zu leisten. Personen, die die Vögel auf dem Boden auffinden, werden von Gehri und dem Team darauf aufmerksam gemacht, den Jungtieren nicht im Alleingang zu helfen. «Zum einen ist es verboten, Wildtiere zu Hause zu haben und zum anderen sind die Vögel äusserst diffizil. Vieles kann falsch gemacht werden, was ebenfalls zum Tod der Jungvögel führen kann», so Gehri.

Findet man einen Mauersegler am Boden, ist es am besten, wenn man das Tier in eine mit Haushaltspapier ausgelegte Schachtel legt und so rasch wie möglich direkt auf die Pflegestation bringt. «Man sollte den Vögeln kein Futter und kein Wasser geben», so die Ornithologin weiter.

Auch andere Vögel von der Hitze betroffen

Auch die Vogelwarte Sempach teilte am Dienstag mit, dass Vögel sich mit der Hitze arrangieren müssen. Obwohl Vögel beispielsweise eine Körpertemperatur von rund 41 Grad Celsius haben und die Hitze somit weit besser als Menschen tolerieren, müssen sich die Tiere der Temperatur anpassen. Sie fliegen beispielsweise in den frühen Morgen- und den Abendstunden, da es dann kühler ist. Am Tag suchen sie Zuflucht an schattigen Plätzen.

«Mauersegler sind oft von Hitze betroffen, da sie oft in Nistkästen oder unter Dachziegeln brüten. Wird es den Jungvögeln zu heiss, gehen sie zum Eingang des Nests, um sich abzukühlen. Dann fallen sie oftmals runter», sagt Livio Rey von der Vogelwarte Sempach.

Doch auch andere Vögel seien von der Hitze in den Nistkästen betroffen. Laut Rey falle es vor allem bei Mauerseglern auf, da sie häufiger gefunden werden, als andere Vögel. «Das hat damit zu tun, dass Mauersegler in der Stadt leben und schnell gefunden werden.»

