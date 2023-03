Israel: Worum geht es bei der Justizreform?

In Israel demonstrieren seit Wochen Tausende gegen eine Justizreform.

Am Montagabend kündigte Israels Polizeiminister eine Verschiebung der umstrittenen Reform an.

Die Lage in Israel wurde immer dramatischer - im Zentrum der Massenproteste stehen die umstrittenen Gesetzespläne zum Umbau des Justizsystems von Regierungschef Benjamin Netanjahu. Am Montag kündigte Israels Polizeiminister Itamar Ben-Gvir eine Verschiebung der Reform an, doch ganz weg vom Tisch ist das Thema damit nicht.