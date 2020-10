S. M. (19)«Wegen der Maske hatte ich plötzlich viele Pickel um den Mund»

Dank einiger Massnahmen habe sich ihr Hautbild in den vergangenen Wochen wieder gebessert: «Ich lege die Stoffmaske nie auf dreckigen Oberflächen ab, ziehe sie mir nur mit desinfizierten Händen an und wasche sie so oft wie möglich.» (Symbolbild)

Dass mehr Leute mit Pickeln zu kämpfen haben, bemerken auch die Hautärzte, wie Tobias Plaza, Dermatologe am Hautzentrum Brunnehof in Uster und Vizepräsident der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie, auf Anfrage gegenüber 20 Minuten sagt: «Seit Beginn der Corona-Krise sehen wir einen deutlichen Anstieg der Konsultationen beim Dermatologen von Patienten, die an einer perioralen Dermatitis – also entzündliche Hautveränderungen um den Mund – leiden.» (siehe Box)