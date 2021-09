ZHAW-Studentin ärgert sich - «Wegen der Zertifikats-Kontrolle bilden sich riesige Warteschlangen»

Viele Universitäten und Hochschulen in der Schweiz haben eine Zertifikatspflicht eingeführt. So auch die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur. Sehr zum Ärger einer Studentin: «Weil bei den Eingängen Kontrollen durchgeführt werden, bilden sich teilweise riesige Warteschlangen.» Das Problem dabei: «Viele Studierende kommen deswegen zu spät in die Vorlesung.»