Gastronomen befürchten Umsatzverluste wegen Ausweitung der Zertifikatspflicht

Der Bundesrat weitet die Zertifikatspflicht aus: So muss ab Montag etwa in Restaurants, …

In der Gastronomie befürchtet man teils hohe Umsatzeinbussen.

In der Gastrobranche reagiert man gemischt. Bei Gastrosuisse bedauert man den Entscheid, wie es in einer Mitteilung heisst: «Er ist unverhältnismässig und führt zu einer krassen Ungleichbehandlung der Bevölkerung», so Präsident Casimir Platzer. Er spricht von einer «Spaltung der Gesellschaft.»