Unbeaufsichtigtes Gepäckstück : «Wegen des Gepäckstücks haben sie ihren Flug verpasst»

Am Sonntagnachmittag kam es am Euro-Airport in Basel zu einem Zwischenfall mit einem unbeaufsichtigten Gepäckstück. Wegen der erfolgten Evakuierung des Terminals sollen etliche Passagiere den Flug verpasst haben.