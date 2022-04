Antibiotika, Schmerzmittel : Wegen des Krieges droht ein Engpass bei wichtigen Medikamenten

Das Bundesamt für Landesversorgung warnt: Bei wichtigen Medikamenten wie Antibiotika und starken Schmerzmitteln klaffen Lücken in den Lagern. Der Bund muss bereits seine Pflichtlager anzapfen.

Er ist nicht der einzige Betroffene: Laut dem Bundesamt für Landesversorgung BWL ist der Markt «unter Druck». Vor allem bei Antibiotika und Opioiden, also starken Schmerzmitteln, sei die Lage «kritisch». Die Behörde hat auch eine Erklärung dafür: «Viele Hilfsgüter, darunter auch Medikamente, gehen als Spenden aus der Schweiz in die Ukraine», heisst es in einem Lagebericht des BWL. Denn sowohl Antibiotika als auch potente Schmerzmittel gelten als klassische «Kriegsmedikamente», die derzeit gerade in der Ukraine dringend benötigt und auch aus der Schweiz gespendet würden. Auch die Menge der in die Ukraine exportierten Pharmaprodukte ist im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte angestiegen.