Schaan (FL) – «Wegen des Schimmels mussten wir mit dem Baby im Wohnzimmer schlafen»

«Gerade für Kleinkinder ist Schimmel eine ernsthafte Gefahr»

Was raten Sie Mietern und Mieterinnen in einer ähnlichen Situation?

Die Mietzinsreduktion schuldet der Vermieter auch dann, wenn ihm am Schimmelbefall kein Verschulden trifft. Wenn ihm ein Verschulden vorgeworfen werden kann – etwa, weil er über die erhöhte Feuchtigkeit in der Wohnung im Bilde war und trotzdem nichts unternommen hat – haftet er auch für Mangelfolgeschäden, in diesem Fall also Gegenstände der Mieterschaft, die infolge des Schimmelbefalls beschädigt wurden. In prozessualer Hinsicht fährt die Mieterschaft aber besser, wenn sie ein Schlichtungsgesuch bei der Schlichtungsbehörde einreicht, da dieses Verfahren kostenlos ist.