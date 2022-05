Sanktion gegen russische Besitzer: Wegen des Ukraine-Krieges spielt die Nati in einer anderen WM-Halle

Stattdessen werden die Spiele der Gruppe A, in der sich auch die Schweiz befindet, in der Helsingin Jäähalli, übersetzt der Helsinki Eishalle, ausgetragen.

Der Ukraine-Krieg, der seit Ende Februar im Gange ist, hat in mehreren Hinsichten auch Einfluss auf die Eishockey-WM in Finnland, die am Freitag beginnt. Nicht nur wurden Russland und Belarus von der WM ausgeschlossen – die Schweiz spielt daher in der Gruppenphase gegen Frankreich statt gegen die Russen –, nein, auch die Spielstätte der Gruppe A in Helsinki musste angepasst werden. Doch weshalb denn das?