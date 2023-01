Zecken, Vögel: Das sind Gewinner und Verlierer des warmen Wetters

Wegen der Wärme können Hummeln und Wildbienen zu früh aus der Winterruhe aufwachen, was tödlich enden kann.

Vorsicht, Zeckenalarm

«Ab sieben Grad sind Zecken aktiv», sagt Zeckenexperte Werner Tischhauser. Wenn es feucht sei und danach die Sonne scheine, seien die gefährlichen Spinnentiere kaum mehr zu halten. Tischhauser betreibt eine eigene Zecken-Überwachungs-App. Alleine in den ersten drei Tagen des neuen Jahres wurden dort schon fünf Zecke nstiche gemeldet, im Januar 2022 waren es im ganzen Monat acht und im Januar 2021 kein einziger.

Das sind die schönsten News-Scout-Bilder zum Frühlingswetter

Am 2. Januar hat dieser News-Scout die ersten Leberblümchen fotografiert.

Wildbienen und Hummeln in Gefahr

Anders ist es bei Honigbienen. Diese fliegen derzeit wegen der Wärme zwar auch umher, wie mehrere 20 Minuten News-Scouts berichten, allerdings fänden sie auch tatsächlich Futter in Form von Haselpollen oder Nektar von Winterjasmin und anderen Blütenpflanzen. Zudem haben Honigbienen einen Wintervorrat, eben in Form von Honig, von dem sie zehren. Deshalb sei es für sie auch nicht dramatisch, wenn es noch einmal mehrere Wochen kalt würde.

Vögel zu füttern, ist gefährlich

Wer im eigenen Garten Vögel füttern will, muss besonders vorsichtig sein und auf Hygiene achten, sagt Livio Rey von der Vogelwarte Sempach. Denn bei höheren Temperaturen überleben Krankheitserreger tendenziell besser, die sich über verschmutztes Futter unter den Vögeln ausbreiten können. «Es ist wichtig, das Futter an einem trockenen Ort anzubieten und dass der Vogelkot nicht in Kontakt mit dem Futter kommt.» Ob Vögel im Winter überhaupt gefüttert werden sollen, ist umstritten.