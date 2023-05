Rachael Garrett: Professorin klagt über Schweiz

Nun ist sie mit ihrer Familie nach England gezogen, wo sie in Harvard eine Professur bekommen hat. Hier sei das Klima für arbeitende Mütter nicht annähernd so anstrengend wie in der Schweiz, sagt Garrett.

«Beim Hort sagten sie mir ständig, ich solle nicht 100 Prozent arbeiten», erzählt Rachael Garrett. Sie war von 2019 bis 2023 Professorin für Umweltpolitik an der ETH und hat in dieser Zeit in Zürich gelebt.

Die Kritik an Vollzeit-Müttern sei ein wichtiger Faktor gewesen beim Entscheid, die Schweiz zu verlassen. In England sei es «total anders».

Warum hat es so wenig Professorinnen, obwohl Studentinnen in der Mehrzahl sind? Weil Frauen nicht Karriere wollen, sondern Kinder und einen reichen Mann. So das kurz zusammengefasste Resultat einer Studie der Uni Zürich, die in den letzten Tagen für Furore gesorgt hat.