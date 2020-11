Betrugsvorwürfe von Trumps Söhnen : Wegen dieses Videos muss sich ein Stimmzähl-Helfer jetzt verstecken

Die Trump-Söhne Eric und Donald Jr. verbreiten auf Twitter ein Video, das «beweisen» soll, dass es im Swing State Georgia bei der Stimmauszählung nicht mit rechten Dingen zu und her geht. Sie lagen falsch.

Darum gehts Die Vorwürfe des US-Präsidenten, wonach es bei den Wahlen nicht mit rechten Dingen zugehe, verfängt in den Sozialen Medien.

Für einen Wahl-Mitarbeiter aus Dultun County, Georgia, wurde das regelrecht gefährlich.

Zu unrecht, wie sich zeigte.

Mit seinem Vorwurf des Stimmbetrugs trifft US-Präsident Donald Trump in den Sozialen Medien auf grosses Echo. Für den Einzelnen kann das gefährlich werden. Ein Beispiel: Ein angeblicher Stimmauszähler in Fulton County im Swing S tate Georgia, wird beschuldigt, einen Stimmzettel zerknüllt zu haben. Und das von niemand geringerem als den beiden Trump-Söhnen Donald Jr. und Eric.

Sie verbreiteten auf Twitter ein Video eines gewissen Austin Fletcher, der in der Aufnahme eine klaren Beweis für Wahlbetrug erkannt haben will. Fletcher ist ein Aktivist, der dem Rechtsaussen-Lager zuzurechnen ist. Auf dem Video ist ein Mann zu erkennen, der Zettel in Ableger legt. Einen Zettel aber nimmt er, zerknüllt ihn und wirft ihn in einen anderen Behälter.

«Wenn das kein Wahlbetrug ist, was dann.»

Fletcher, der die Szene kommentiert, will darin einen eindeutigen Beweis von Betrug erkennen: «E r dreht den Stimmzettel und zerknüllt ihn dann. Wenn das kein Wahlbetrug ist, w as dann . »

Einige User gaben sich mit der Erklärung und dem angeblichen « Beweis » schnell zufrieden: «Der Mann im Video hat gelesen, was auf dem Zettel stand. Als es nicht sein Kandidat war, zerknüllte er ih n» , so der Tenor.

Mehr noch: Nachdem die Autonummer des Mannes in den Sozialen Medien veröffentlicht worden war, getraute sich der Mann aus dem Video nicht mehr nach Hause. Auch die Republikaner in Georgia sahen das Video. Sie forderten umgehend, dass die Verantwortlichen in Fulton County den Vorfall untersuchten und erklärten, was auf dem Video zu sehen sei.

Das tat der Wahlverantwortliche des Counties, Richard Barron. Er stellte klar, dass der Mann in dem Video keine Stimmzettel ausgezählt, sondern an einer Maschine gesessen habe, die Wahlcouverts aufschnitten. « Er hat andere im Umgang mit dieser Maschine angewiesen, denn er war der S chnellste daran. » Das Papier, das der Mann zerknüllt habe, sei nur eine Liste mit Anweisungen gewesen.

«Er schläft jetzt aus Angst bei Freunden»»

Derzeit getraue sich der Mann wegen der falschen Anschuldigungen kaum mehr auf die Strasse: « Er schläft jetzt aus Angst bei Freunden » , sagt der Barron. « Er tat seinen Job und er tat ihn gut. Es erfüllt mich mit Sorge, dass ihm das passieren musste -»

Im übrigen seien Stimmzettel viel grösser als die Couverts, die in dem Video zu sehen sind. « Dem Mann war es zu keinem Zeitpunkt möglich, d ie in den Couverts enthaltenen Stimmzettel zu sehen » , so Barron.

Das Video, das die Trump-Söhne vom Rechtsaussenaktivisten Fletcher übernommen hatten, scheint ein von einem anderen Video abgefilmt worden zu sein, bevor es mit Fletchers Kommentaren angereichert wurde. Wer das Originalvideo in der Stimmzähl-Zentrale gefilmt hatte, ist unklar.