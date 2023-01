Weltweiter Rückruf: Wegen dieser Fisher-Price-Wiege starben mindestens 30 Kleinkinder

In den vergangenen Jahren ist es bei der Benutzung der Baby-Wiege zu mehreren Todesfällen gekommen.

Der US-Behörde sind 30 Todesfälle in Zusammenhang mit der Baby-Wiege bekannt, Berichte kommen gar auf bis zu deren 100.

Damit wird ein Rückruf von April 2022 und Mai 2019 erneuert. Anlass für den damaligen Rückruf waren Berichte über mehrere Todesfälle, bei denen sich Säuglinge selbst in der Schale umgedreht hatten. Der US-Behörde seien inzwischen über 30 Todesfälle bekannt geworden, die in Zusammenhang mit der «Rock ’n‘ Play»-Wiege aufgetreten seien, heisst es bei Produktwarnung.eu. Berichte würden inzwischen sogar etwa hundert Todesfälle mit den Wiegen in Zusammenhang bringen. Weltweit sind mehr als 4,7 Millionen «Rock ’n Play»-Baby-Wiegen von Fisher-Price verkauft worden.