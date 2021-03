In der Umgebung Frauenfeld haben Polizisten drei Mal versucht, sie einzufangen.

Einfangen liess sie sich nicht so leicht.

«Hallo meine pelzigen, vierbeinigen Freunde da draussen», beginnt am Sonntag ein Post auf der Facebook-Seite der Kantonspolizei Thurgau . Geschrieben hat ihn Hündin Lotta. Die Tiroler Bracke-Hündin beschreibt sich selbst als richtig schnell und ausdauernd. Kürzlich habe sie eineinhalb Tage ohne Herrchen verbracht und dabei so einiges erlebt.

«Die netten Menschen in Uniform haben drei Mal in der Umgebung Frauenfeld versucht mich zu kriegen. Natürlich kamen mir die Zweibeiner nicht hinterher», schreibt sie in ihrem Post. Sie sei sogar schuld daran, dass Züge langsamer fahren mussten und Autos anhalten mussten. Sonst wäre es womöglich zu einem Unfall gekommen.