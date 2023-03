Rheintal: Handelt es sich dabei um eine getarnte Radarfalle?

Keine versteckte Radarfalle

Bei den Geräten handelt es sich um Reflektoren, die zur Baustelle für den Ausbau gehören, wie auch der Rheintaler berichtet (Bezahlartikel). «Mit diesen Reflektoren kann die korrekte Lage der Doppelspur ermittelt werden», erklärt Luana Quinter, Mediensprecherin der SBB. «Bei der Vermessung braucht es immer wieder Fixpunkte in der Landschaft», deshalb wurden so viele Reflektoren entlang der Hauptstrasse positioniert. «Die Fixpunkte dienen der Orientierung», so Quinter. Die Reflektoren sind sehr wichtig, nur so kann das neue Gleis an der richtigen Stelle positioniert werden. «Es braucht mehrere Geräte, um die Lage des neuen Gleises im Gelände zu definieren», so die SBB weiter.