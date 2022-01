RTL in Serbien – Wegen dieser RTL-Reporterin brachen die Djokovics die Medienkonferenz ab

Die Causa Djokovic sorgt weiter für Wirbel : Der Tennisstar würde gerne das Australian Open 2022 bestreiten – ob es so weit kommen wird, ist aber weiterhin unklar . Die Eltern und der Bruder von Novak Djokovic gaben am Montagnachmittag eine Medienkonferenz und legten ihre Sicht auf den Visumstreit dar. Als die Medienschaffenden kritische Fragen stellten, brach die Familie Djokovic die Pressekonferenz allerdings sofort ab. Nun hat sich eine Reporterin von RTL dazu geäussert, die an der Medienkonferenz anwesend war.

«Corona-konform war da gar nichts»

Djokovic und seine Familie seien für «fast alle Reporter vor Ort» Helden, die für Freiheit kämpfen, schreibt Elke Büchter. «Corona-konform war da gar nichts», sagt sie über die Medienkonferenz in Serbien. «Ich habe kurz überlegt, ob ich mir das wirklich antun will.» Der Raum sei viel zu voll gewesen und die Leute hätten sich «nahezu umgebracht», um an Bilder zu kommen. Abstand zu halten, sei nicht möglich gewesen. Viele Leute hätten keine Maske getragen – «der Grossteil der anderen hatte sie unter der Nase».

Die erste kritische Frage an der Medienkonferenz kam von der RTL-Reporterin: «Bereut Djokovic es, sich nicht geimpft zu haben?» Die Reaktion darauf sei «eisig» gewesen und eine echte Antwort habe es nicht gegeben. Doch die Reporterin liess nicht locker und stellte weitere Fragen: «War Djokovics Test am 16. Dezember positiv? Und hat er an den darauffolgenden Tagen trotzdem an öffentlichen Veranstaltungen teilgenommen?» Djokovics Mutter habe daraufhin abgewunken und sein Bruder die Medienkonferenz für beendet erklärt.