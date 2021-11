Nach tödlichem Unfall : Wegen dieser Straftatbestände wird gegen den AMG-Lenker ermittelt

Am 13. November starb ein 18-Jähriger bei einem Crash in Arisdorf BL. Nun sind Details zu den Ermittlungen gegen den jungen Lenker bekannt, der in der Unfallnacht am Steuer des Sportboliden gesessen ist.