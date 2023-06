Bahnhof Bern: Zug-Anzeige sorgt für Verwunderung

1 / 2 «Ich bremse für niemanden!»: Mit dieser Anschrift erlaubte sich ein BLS-Lokführer einen Scherz. News-Scout Dies zum Missfallen seines Arbeitsgebers. Die BLS erachtet den Text als «ungeschickt gewählt» und «nicht akzeptabel». 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Im Bahnhof Bern stand am Mittwochvormittag ein BLS-Zug mit der Aufschrift «I brake for nobody».

Die BLS erachtet den Text als «ungeschickt gewählt und für uns nicht akzeptabel».

Denn: Zulässig sind nur positive Anschriften, die Reisende nicht verunsichern.

Sina Gossenweiler (24) musste am Mittwochvormittag zweimal hinschauen, als sie die Anschrift eines BLS-Zuges im Berner Hauptbahnhof las: «I brake for nobody» («ich bremse für niemanden») stand dort in leuchtenden Lettern geschrieben. «Da war wohl ein frustrierter Lokführer am Werk», witzelt die Leserin aus Thun.

Tatsächlich wurde die Anzeige manuell im Führerstand des Zuges eingegeben, wie die BLS auf Anfrage von 20 Minuten schreibt. Was offenbar als Jux gedacht war, findet die Bahngesellschaft jedoch überhaupt nicht zum Lachen. Grundsätzlich dürften Lokführerinnen und Lokführer zwar in abgestellten Zügen die Anschriften anpassen, so beispielsweise für Übungszwecke.

Wie findest du die Zug-Anschrift? Finde ich lustig. Finde ich blöd. Weiss nicht.

«Ungeschickt und nicht akzeptabel»

Zulässig seien dabei positive Anschriften wie «Kaffeepause» oder auch «Fahrt in die Pensionierung», solange die Fahrzielanzeige nicht eingeschränkt werde und die Anschrift Reisende nicht verunsichere. «In diesem Fall war der Text ungeschickt gewählt und für uns nicht akzeptabel», so BLS-Sprecher Stefan Locher. Der Vorgesetzte werde darum den Vorfall mit dem betreffenden Lokführer aufarbeiten.

20-Minuten-Leserinnen und -Leser haben in der Vergangenheit schon des Öfteren ungewöhnliche Zuganschriften erspäht und fotografiert. 2019 etwa stand im Bahnhof Effretikon ZH der «Hogwarts-Express» (bekannt aus «Harry Potter»). 2017 wunderte sich ein ÖV-Nutzer in Baden AG über die S-Bahn-Anzeige «Du nix einsteigen». Nicht mit einer Zug-Anzeige, dafür mit einem Song überraschte ein Lokführer am letzten Heiligabend die Passagiere: Im Eurocity von Genf nach Domodossola lief plötzlich der Weihnachtshit «All I Want For Christmas Is You» von Mariah Carey.

