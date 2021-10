Bildung - «Wegen dieses F-Status kann ich meinen Traum nicht verwirklichen»

Geflüchtete sind in der Schweiz mit Hürden konfrontiert, wenn sie zur Schule gehen, eine Lehre machen oder studieren wollen.

Kholoud Alhaj Ali ist 23 Jahre alt und aus Syrien. Sie ist mit ihren Eltern in die Schweiz gekommen. Doch weil sie bei der Ankunft älter als 18 Jahre war, bekam sie anders als ihre Geschwister nur einen F-Ausweis. Davon erzählt sie im Video-Interview mit 20 Minuten.

Khaloud hat in Syrien Medizin studiert und würde das Studium in der Schweiz gerne fortführen. Aus administrativen Gründen ist dies jedoch sehr schwierig für sie. «Ich bin sehr froh, dass ich hier bin, in Sicherheit. Aber wegen dieses F-Status kann ich meinen Traum nicht verwirklichen», sagt sie.