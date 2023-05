Machu Picchu: Schweizer wegen Nacktfoto ausgewiesen

Die Inka erbauten die Stadt im 15. Jahrhundert in 2430 Metern Höhe auf einem Bergrücken zwischen den Gipfeln des Huayna Picchu (deutsch junger Berg) und des Berges gleichen Namens (Machu Picchu) in den Anden über dem Urubambatal der Region Cusco, 75 Kilometer nordwestlich der Stadt Cusco.

Der Schweizer M. wurde am Donnerstag in Cusco, Peru, festgenommen.

Die beiden Touristen befanden sich nach Medienangaben am frühen Morgen in der Nähe der «Casa del Guardián» (Haus des Wächters), die sich auf der Spitze der Zitadelle befindet, von wo aus die terrassenförmigen Ruinen normalerweise fast in ihrer Gesamtheit fotografiert werden. Die Inka erbauten die Stadt im 15. Jahrhundert in 2430 Metern Höhe auf einem Bergrücken zwischen den Gipfeln des Huayna Picchu (deutsch junger Berg) und des Berges gleichen Namens (Machu Picchu) in den Anden über dem Urubambatal der Region Cusco, 75 Kilometer nordwestlich der Stadt Cusco. M. und der Franzose D. machten dort Fotos von sich, während sie splitternackt waren.