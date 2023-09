Stadt Zürich will Drogen-Anlaufstelle auf Kasernenareal in Betrieb nehmen

1 / 2 Nachdem die Anlaufstelle auf dem Kasernenareal geschlossen wurde, verlagerte sich die Drogenszene in die Bäckeranlage. 20min/dk Nun will die Stadt wieder eine Anlaufstelle auf dem Kasernenareal eröffnen. Tamedia/Andrea Zahler

Neue K&A in Zürich – darum gehts Im Oktober wurde die Kontakt- und Anlaufstelle (K&A) für Drogenkonsumierende auf dem Kasernenareal geschlossen.

Danach verlagerte sich die Drogenszene im Kreis 4 in die Bäckeranlage.

Nach Medienberichten und politischen Interventionen reagiert die Stadt.

Auf dem Kasernenareal soll bis November eine neue K&A eröffnet werden.

Die Stadt Zürich erstellt auf dem Kasernenareal (Kreis 4) eine provisorische Kontakt- und Anlaufstelle (K&A) für Drogenkonsumierende. Wie das Stadtzürcher Sozialdepartement am Donnerstag mitteilt, ist die Inbetriebnahme bis Mitte November 2023 geplant. Damit bietet die Stadt auf dem zentral gelegenen Kasernenareal am selben Standort einen Ersatz für die ehemalige K&A, die Mitte Oktober 2022 geschlossen werden musste. Mit diesem zusätzlichen Angebot soll der Drogenkonsum im öffentlichen Raum eingedämmt und die Bewohnerinnen und Bewohner in den Quartieren entlastet werden.

Das innert rund acht Wochen erstellbare Provisorium soll mit einer Container-Lösung Räume für den Aufenthalt, den Konsum, sanitarische Bedürfnisse und das Personal bieten. Ein unbeheiztes Raucherzelt ergänzt den temporären Bau. Das umzäunte und mit einem Sichtschutz versehene Provisorium wird in der südlichen Ecke des Areals errichtet. Der Zugang erfolgt über die Zeughausstrasse.

Definitiver Standort erst 2030

Im neuen Provisorium erhalten drogenkonsumierende Menschen niederschwelligen Zugang zu Überlebenshilfe und Beratung. In beaufsichtigten Injektions- und Inhalationsräumen können selbst mitgebrachte Drogen unter hygienischen Bedingungen konsumiert werden. Das Angebot richtet sich laut dem Sozialdepartement an drogenkonsumierende Erwachsene mit Wohnsitz in der Stadt Zürich. In Härtefällen könne eine Ausnahmebewilligung für Konsumierende mit einem Wohnsitz ausserhalb der Stadt Zürich ausgestellt werden.

Beim Betrieb werde eng mit der Stadtpolizei und weiteren städtischen Stellen zusammen gearbeitet, verspricht die Stadt. Für den quartierverträglichen und reibungslosen Betrieb der K&A auf dem Kasernenareal seien Mitarbeitende von sip züri präsent. Diese Teams sollen «an den bekannten Aufenthaltsorten der Drogenszene» aktiv über das wiedereröffnete Angebot auf dem Kasernenareal informieren.

Das neue K&A-Angebot kann in Absprache mit dem Grundeigentümer, dem Kanton Zürich, maximal für zwei Jahre an diesem Standort betrieben werden. Anschliessend sei im gleichen Perimeter ein weiteres Provisorium geplant, bis ein definitiver Standort voraussichtlich im Jahr 2030 in Betrieb genommen werden kann. Die Kosten für das aktuelle Provisorium betragen rund eine Million Franken.