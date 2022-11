Zürcher Obergericht: Wegen Drogendelikten – Milieubeizer muss für vier Jahre ins Gefängnis

In der Rock-Bar Neugasshof im Zürcher Stadtkreis 5 hat der Drogenhandel stattgefunden.

Das Zürcher Obergericht hat den 58-jährigen Barbesitzer Roland Gisler wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und weiteren Delikten zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Zudem muss Gisler dem Staat widerrechtlich erlangten Drogengewinn in der Höhe von 633’000 Franken bezahlen, wie aus dem schriftlich zugestellten Urteilsdispositiv hervorgeht.

Umschlagplatz für Marihuana und Haschisch

Die Rock-Bar Neugasshof im Zürcher Industriequartier war seit Jahren ein Umschlagplatz für Marihuana und Haschisch. Der Deal wurde im Obergeschoss des Lokals getätigt, wo es einen nur mit Badge zugänglichen Member-Raum gab. Im Juni 2017 führte die Polizei eine Razzia durch und verhaftete fünf Personen, darunter auch Gisler. Er sass in der Folge während 15 Monaten in Untersuchungshaft und gab sich am Prozess vor Obergericht anfangs November geläutert – vergebens, wie nun das Urteil zeigt.