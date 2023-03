Grossbritanien: Schnee führt zu Schulschliessungen

In Grossbritannien herrscht derzeit laut den Medien ein regelrechtes Schnee-Chaos. So gibt es Berichte über Schneestürme, die bereits diverse Wetterwarnungen verursacht haben. Doch ein Blick in die sozialen Medien zeigt: Bislang ist in den meisten Gebieten, wenn überhaupt, lediglich eine dünne Schneedecke gefallen – trotzdem scheinen die Auswirkungen enorm.